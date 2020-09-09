شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأربعاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 552 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 838 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 92 ألفا و82 حالة. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 89 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 568 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 82 ألفا و222

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