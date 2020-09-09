وزير خارجية مصر يؤكد الحاجة لانتهاج سياسة عربية حازمة تجاه «الممارسات التركية السافرة»



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاربعاء أن الممارسات والتدخلات التركية "السافرة" في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم أن تصريح الوزير شكري جاء خلال كلمة أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع "الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة".

ولفت إلى أن "الوزير شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سورية، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية".

