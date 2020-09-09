تفاصيل أولى جلسات الاستئناف في قضية دنيا باطمة.. جلسة “عن بعد” والمحكمة تؤجل النظر في الملف

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، النظر في قضية الفنانة دنيا باطمة ومن معها فيما بات يعرف بملف “حمزة مون بيبي” لغاية العاشر من أكتوبر المقبل.

وعقدت صباح اليوم، أولى جلسات المحاكمة، بعد استئناف الحكم الابتدائي، وتم ذلك عن بعد دون حضور المتهمات، إلتزاما بالنهج الذي اعتمدته المحاكم المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما تقرر تأجيل النظر في الملف، من أجل حضور دفاع المطالبين بالحق المدني وبعض من دفاع المتهمات.

وطالبت المتهمات من المحكمة، بالنظر في قضيتهن بحضورهن، وهو ما استجابت له هيئتها، وتقرر حضورهن بالفعل في الجلسة المقبلة.

وأدانت المحكمة في حكمها الابتدائي، دنيا باطمة بالحبس لمدة 8 أشهر نافذة، وشقيقتها ابتسام بالحبس سنة واحدة نافدة، وسنة ونصف في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، و 10 أشهر في حق المتهمة صوفيا الشكيري، مع غرامة مالية قدرها 10 ألف درهم لكل واحدة من المتهمات.