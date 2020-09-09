الصحة الفلسطينية: وفاتان و696 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و767 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 5471 فحصا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان، إن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين المحتلة عام 1967 بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت، أن حالتي الوفاة سجلتا لمواطن يبلغ من العمر (64 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، ولمواطن آخر يبلغ من العمر (63 عاما) من العبيدية بمحافظة بيت لحم.

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وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (102)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (48)، محافظة رام الله والبيرة (71)، جنين (5)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (20)، طولكرم (13)، سلفيت (10)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (48)، مدينة القدس (140)".

وتابعت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة رام الله والبيرة (270)، محافظة طولكرم (8)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة أريحا والأغوار (23)، محافظة الخليل (327)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (80)، قطاع غزة (25)".

ولفتت إلى وجود 27 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.