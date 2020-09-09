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بن فرحان: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن والقائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

 

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 مشيرا إلى أن المملكة تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه.

 

وناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة

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