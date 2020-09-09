"الرباعية العربية" تطالب بوقف تدخلات إيران وردع النظام التركي

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

طالبت "اللجنة الوزارية العربية الرباعية"، بوقف تدخلات طهران ومطالبتها بالتوقف عن دعم وكلائها بالمنطقة، فيما دعت مصر لوضع آلية ردع للنظام التركي.



وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إن "اللجنة المعنية بتدخلات إيران" في اجتماعها الذي عقد على هامش أعمال الدورة (154) للمجلس الجامعة، ناقشت تطورات الأزمة مع طهران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكدت اللجنة التي عقدت برئاسة الإمارات وعضوية مصر والسعودية والبحرين، بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضها، وأدانت هذه التدخلات.

وجددت دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية، ما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.

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وطالبت اللجنة في بيانها الختامي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة وقع آلية ردع للنظام التركي وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

وقال شكري في كلمته إن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية، تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

واستعرضت مصر أمام اللجنة الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أنه تم تسليط الضوء على التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، بينها تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين لليبيا.