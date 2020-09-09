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روسيا تبرم عقدا لبيع 32 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا مع شركة مكسيكية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبرم عقدا لبيع 32 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا مع شركة مكسيكية والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أبرم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عقدا على بيع 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس المستجد إلى شركة أدوية مكسيكية. وفقا لروسيا اليوم.

 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن العقد في وقت لاحق من اليوم.

 

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ويعد ذلك ثاني عقد تبرمه روسيا بشأن تصدير لقاحها ضد كورونا إلى الخارج.

 

وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى خمسة ملايين جرعة.

 

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد وشرعت في إنتاجه.

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