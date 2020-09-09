شكرا لقرائتكم خبر عن 838 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9308 حالة، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4425 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 657524 فحصا.
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