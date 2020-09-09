شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد تحذير السفر لـ160 دولة حتى نهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) من مصادر في الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أنه وفقا لقرار من مجلس الوزراء الألماني سيكون هناك تقييمات مخصصة لكل دولة على حدة اعتبارا من الأول من ت أكتوبر المقبل.
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