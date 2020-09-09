شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد تحذير السفر لـ160 دولة حتى نهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة الألمانية تمديد تحذيرها العام من السفر إلى نحو 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي منطقة الانتقال الحر (شينجن) حتى سبتمبر الجاري، وذلك على خلفية احتواء جائحة كورونا وعلمت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) من مصادر في الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أنه وفقا لقرار من مجلس الوزراء الألماني سيكون هناك تقييمات مخصصة لكل دولة على حدة اعتبارا من الأول من ت أكتوبر المقبل.

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