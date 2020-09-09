شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا بأمريكا تقارب الـ 190 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
ففي أيوا حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، إذ جاءت نتائج 15 في المئة من الاختبارات الأسبوع الماضي إيجابية. ويشير تحليل لرويترز إلى أن معدل إيجابية الاختبارات في ولاية ساوث داكوتا القريبة بلغ 19 في المئة ونورث داكوتا 18 في المئة.
ويرتبط الارتفاع المفاجئ في ولايتي أيوا وساوث داكوتا بمعاودة فتح الكليات في أيوا وسباق الدراجات النارية السنوي الشهر الماضي في ستيرجيس بساوث داكوتا.
وكانساس وإيداهو وميزوري أيضا من بين أعلى عشر ولايات من حيث معدل الاختبارات الإيجابية.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا في العالم، وذلك بتسجيلها أكثر من 6.3 مليون حالة تليها الهند بواقع 4.3 مليون ثم البرازيل التي سجلت إجمالا 4.1 مليون.
وبالولايات المتحدة أيضا أعلى عدد وفيات في العالم جراء الفيروس.
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