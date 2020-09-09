خلال 24 ساعة.. 19 حالة وفاة و 545 اصابة جديدة بكورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل 19 حالة وفاة، و545 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، ان " الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:
* لم يتم ادخال اي مواطن الى مراكز العزل الصحي.
* لا يوجد اي مواطن في العزل الصحي.
2- الفحوصات:
* اجراء 4910 فحصا جديداً.
* 1345 في اربيل، 596 في السليمانية، 142 في كرميان، 2793 في دهوك، و34 في حلبجة.
3- الاصابات:
* 545 اصابة جديدة.
* 193 في اربيل، 99 في السليمانية، 19 في كرميان، 211 في دهوك، و23 في حلبجة.
4- الشفاء:
* 312 حالة جديدة.
* 212 في اربيل، 40 في السليمانية، 28 في كرميان، و32 في حلبجة.
5- الوفيات:
*19 حالة وفاة.
* 4 في اربيل، 8 في السليمانية، و7 في دهوك.
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