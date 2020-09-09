خلال 24 ساعة.. 19 حالة وفاة و 545 اصابة جديدة بكورونا في كردستان

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، ان " الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- العزل الصحي

* لم يتم ادخال اي مواطن الى مراكز العزل الصحي.



* لا يوجد اي مواطن في العزل الصحي.

2- الفحوصات:

* اجراء 4910 فحصا جديداً.

* 1345 في اربيل، 596 في السليمانية، 142 في كرميان، 2793 في دهوك، و34 في حلبجة.

3- الاصابات:

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* 545 اصابة جديدة.

* 193 في اربيل، 99 في السليمانية، 19 في كرميان، 211 في دهوك، و23 في حلبجة.

4- الشفاء:

* 312 حالة جديدة.

* 212 في اربيل، 40 في السليمانية، 28 في كرميان، و32 في حلبجة.

5- الوفيات:

*19 حالة وفاة.



* 4 في اربيل، 8 في السليمانية، و7 في دهوك.