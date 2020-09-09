نائب: من يرفض البايومتري يتحمل مسؤولية أي تزوير أو فساد خلال الانتخابات المقبلة

حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الاربعاء، الاحزاب والقوى السياسية التي ترفض اعتماد خيار البطاقات البايومتري طويلة الأمد مسؤولية اي خروقات او تزوير او فساد يرافق الانتخابات المقبلة.
واضاف، ان "كل من يطالب بالدوائر المتعددة يرفض اعتماد البايومتري طويل الأمد"، لافتا الى ان "من يتحدث عن المصداقية عليه دعم خيار البايومتري طويل الامد، وهنالك شركة تعاقدت معها المفوضية تعمل على تهيئة البطاقات الحيوية، بالتالي فلا توجد اي معوقات في اعتماد هذا الخيار".
واكد السعداوي، ان "اي خروقات او تزوير او سرقة للاصوات تحصل بالانتخابات المقبلة بحال عدم اعتماد البايومتري طويل الامد، فإن الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية التي رفضت هذا الخيار هم الذين يتحملون جميع الخروقات والفساد الذي سيرافق الانتخابات لانهم رفضوا اعتماد صمام الأمان للعملية الانتخابية في البلد".
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