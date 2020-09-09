الرياضة النيابية: لا يمكن القبول بعدم تحقيق انجاز رياضي رفيع منذ 60 عاماً

ويصادف اليوم ذكرى تتويج عزيز بالميدالية البرونزية الوحيدة في تاريخ العراق والتي حصدها في أولمبياد روما 1960.

وذكرت اللجنة في بيان انه "بمناسبة الذكرى ال 60 لحصول الرباع عبد الواحد عزيز على الوسام البرونزي الاولمبي الوحيد للعراق، تحث لجنة الشباب والرياضة النيابية اللجنة الاولمبية العراقية على العمل لإعداد خطط وبرامج لصناعة ابطال اولمبيين يمكن لهم حصد المزيد من الميداليات الأولمبية".



وأضافت ان "اللجنة تستذكر باجلال الذكرى ال 60 لحصول الرباع عبد الواحد عزيز على الميدالية البرونزية الوحيدة للعراق في اولمبياد روما 1960. حیث تمكن فيها من تحقيق الوسام الأولمبي الوحيد للعراق وحصوله على برونزية الخفيف (67.5) عندما حقق أفضل ارقامه برفعه لما مجموعه (380) كغم، اهله ذلك لاحتلال المركز الثالث خلف لاعب الاتحاد السوفيتي السابق بوشوييف والسنغافوري تان هو ليانغ".

وأوضحت أن "لجنة الشباب والرياضة النيابية ترى الى ان ٳعادة تحقيق انجاز على هذا المستوى الرفيع قد طال انتظاره طويلا بعد مرور 60 سنة وهو امر لا يمكن القبول به مما يتطلب العمل على معرفة الأسباب والعقبات التي حالت او تحول دون تكرار هكذا انجازات مجددا".



وطالبت لجنة الشباب النيابية اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الریاضیة بـ"اعداد برامج تدريبية متطورة لصناعة ابطال اولمبيين من خلال الاستفادة من المواهب الموجودة لدى الشباب العراقي والتنسيق مع المدربين المختصين والمدارس المتميزة للدول المتقدمة في الالعاب الاولمبية من اجل حصد اوسمة اولمبية جديدة ترفع اسم وعلم العراق عاليا في سماء الدورات الاولمبية المقبلة وسجلاتها التاريخية".

واكدت اللجنة استعدادها التام على "تقديم كل الدعم والاسناد الى اللجنة الأولمبية العراقية والاتحادات الرياضية من اجل تذليل العقبات وتوفير المستلزمات المطلوبة لتحقيق انجازات اولمبية تأخرت كثيرا ولا تتماشى مع ثقل العراق الرياضي اولمبيا ودوليا".

