اتهم النائب احمد الجبوري، الاربعاء، لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية بعدم توزيع المقاعد بعدالة على المحافظات، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق. وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها الخليج 365، "الى القائد العام العام للقوات المسلحة مصكفى الكاظمي، ‏لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية (دورة ١١١) وعددهم ٢٥٠ لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها: ‏البصرة /صفر ‏الانبار /صفر ‏ديالى/٢٣ ‏القادسية /١٥

‏ بابل/ ٢٧

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‏ نينوى/٨

‏ واكد ان "اللجنة التزمت بتثبيت المذهب‬ للطلاب"، مطالبا بـ"فتح تحقيق".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري للكاظمي: لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية لم توزع المقاعد بعدالة على المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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