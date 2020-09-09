أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 324 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 321.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 298 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 295.500 دينار.



وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 325 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 300 و325 ألفاً.

(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).

