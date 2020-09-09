'الوعد الصادق' تطوي صفحتها الثالثة في جنوب البصرة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلقت قطعات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة والاجهزة الامنية الاخرى بقيادة العميد خلف لفتة عذافة قائد حرس حدود المنطقة الرابعة فجر اليوم بعملية واسعة للمرحلة الثالثة ضمن عملية (الوعد الصادق) لتفتيش مناطق جنوب محافظة البصرة ضمن محور قضاءي الفاو والزبير".وأضافت القيادة أن "العملية شاركت فيها العديد من الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع والوكالات الامنية والاستخبارية بمحافظة البصرة، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة يكون مجمل العملية لمحور القيادة الجنوبي لغاية اليوم، هو إلقاء القبض 88 مطلوبا وفق مختلف الجرائم وضبط 13 بندقية و12 رمانة و24 لغماً".

وتابعت القيادة أن العملية أسفرت كذلك عن ضبط "10كغم C4 وقاذفة واحدة و4كغم ديناميت و35 صاعقاً وعدد (1719) عتاد M/6 و(180) عتاد بندقية و(464) عتاد Bkc وعدد كبير من النواظير والمولدات"، لافتاً إلى ضبط "سبع دراجات و(11) كارتون مشروبات كحولية".



وأشارت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها إلى الجهات المختصة".