قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، الأربعاء، إن هناك "أجواء إيجابية" في الحوار بين بغداد وأربيل، داعياً إلى حماية تلك الأجواء وما تفرزه من "اتفاقيات إيجابية" من الذين "يعتاشون على الأزمات ويريدون خلق فجوة" بين بغداد وأربيل للحصول على "مادة دسمة للانتخابات".
وأضاف، "بحسب علمنا فإن الأجواء خلال الحوارات كانت إيجابية، ومن الممكن في ظل هكذا أجواء التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف من خلال العمل المشترك لتحقيق المصالح العليا للشعبين العراقي والكردستاني".
وتابع، "ينبغي علينا تثبيت أي اتفاقات إيجابية في ظل هذه الأجواء المتفائلة وحمايتها من محاولات البعض ممن اعتاشوا على الأزمات ويريدون استمرار الخلافات وخلق فجوة بين بغداد والإقليم ويبحثون عن المشاكل كي تكون لهم مادة دسمة للانتخابات أو جعل الشعب منشغلاً عن مطالبه الحقيقية والدستورية".
ومضى قاسم إلى القول إن "هناك جدية واضحة من حكومتي بغداد وأربيل لتصفير الأزمات وحل جميع المشاكل وفقاً للدستور والمصالح العليا للشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بحزب البارزاني: الأجواء إيجابية بين بغداد وأربيل وعلينا حمايتها من المعتاشين على الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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