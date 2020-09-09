عضو بحزب البارزاني: الأجواء إيجابية بين بغداد وأربيل وعلينا حمايتها من المعتاشين على الأزمات

وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، إن "الوفد الحكومي من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني (الذي وصل إلى بغداد أمس)، كان واجبه استكمال الحوارات السابقة التي أجرتها الوفود التي زارت بغداد"، مبيناً أن "هناك جملة من الأزمات والملفات العالقة من بينها ملف الموازنة والنفط والبيشمركة والمنافذ الحدودية والمادة 140 وغيرها من الملفات المهمة بين الجانبين".وأضاف، "بحسب علمنا فإن الأجواء خلال الحوارات كانت إيجابية، ومن الممكن في ظل هكذا أجواء التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف من خلال العمل المشترك لتحقيق المصالح العليا للشعبين العراقي والكردستاني".

وتابع، "ينبغي علينا تثبيت أي اتفاقات إيجابية في ظل هذه الأجواء المتفائلة وحمايتها من محاولات البعض ممن اعتاشوا على الأزمات ويريدون استمرار الخلافات وخلق فجوة بين بغداد والإقليم ويبحثون عن المشاكل كي تكون لهم مادة دسمة للانتخابات أو جعل الشعب منشغلاً عن مطالبه الحقيقية والدستورية".



ومضى قاسم إلى القول إن "هناك جدية واضحة من حكومتي بغداد وأربيل لتصفير الأزمات وحل جميع المشاكل وفقاً للدستور والمصالح العليا للشعب".