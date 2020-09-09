الدفاع المدني تعلن احصائيات عمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق





وتابعت، "تنفذ مديرية الدفاع المدني عمليات التعقيم بعد ان استنفرت كوادرها البشرية وجهدها الآلي وعلى مدار الساعة باستخدام محاليل تعقيم معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية الصديقة للبيئة والفعالة على القضاء على جائحة فايروس وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلغت عدد مواقع العمليات المسجلة بالتعقيم والتطهير في عموم العراق منذ بدأ انطلاقها في السادس والعشرين من شباط الى العاشر من حزيران لعام 2020م (57395) موقعا تم تعقيمه فيما بلغت المساحات المعقمة منذ انطلاق الحملة الى 2020/9/7 ( 240,648,463) متراً مربعاً، اما عدد المنازل التي تم تعقيمها للحالات المصابة وما يحيط بها من دور سكنية فقد بلغ ( 190381) داراً في عموم المحافظات العراقية، علماً ان المقصود بالموقع اما ان يكون مؤسسة او منطقة او حي بشكل كامل".وتابعت، "تنفذ مديرية الدفاع المدني عمليات التعقيم بعد ان استنفرت كوادرها البشرية وجهدها الآلي وعلى مدار الساعة باستخدام محاليل تعقيم معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية الصديقة للبيئة والفعالة على القضاء على جائحة فايروس كورونا المستجد واطلقت مديرية الدفاع المدني مؤخراً حملة كبرى لتعقيم وتعفير المركز الامتحانية في عموم المحافظات العراقية لتأمين حماية طلبتنا وضمان تأدية الامتحانات الوزارية بالشكل الامن".

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