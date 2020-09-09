إصابة وزير الخارجية اللبناني بكورونا

أصيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويخضع حاليا للحجر الصحي.



ويعد وهبه أبرز مسؤول سياسي لبناني يُصاب بالفيروس، بعد مدير مكتب وزير الخارجية السابق هادي الهاشم، والنائب في "القوات اللبنانية" جورج عقيص، والوزيرة السابقة مي شدياق، والوزير السابق محمد الصفدي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، أن "نتيجة اختبار فحص كورونا الذي أجراه جاءت إيجابية"، وذلك بعد اختبار أوّلي الإثنين الماضي.

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وغاب وهبه أمس الثلاثاء، عن استقبال رئيس وزراء إيطاليا جوسيب كونتي خلال زيارته بيروت.

وكان آخر نشاط له الإثنين الماضي، حين تسلم نسخاً من أوراق اعتماد سفيرة كندا الجديدة لدى لبنان شانتال شاستونيه، وسفير النمسا الجديد رينيه بول آمري، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية.

وسجل لبنان خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا، ولم تنخفض في الأسبوع الأخير عن 450 حالة.