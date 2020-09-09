تركيا تستفز اليونان بـ6 انتهاكات جوية و4 معارك وهمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة يونانية أن مقاتلات تركية اخترقت الأجواء اليونانية عدة مرات خلال طلعات جوية فوق شمال شرق ووسط بحر إيجه.



وقالت صحيفة "إيكاثيميريني"، إن 14 طائرة تركية اخترقت الأجواء الجوية اليونانية 6 مرات، يوم الإثنين، خلال طلعات جوية فوق شمال شرق ووسط بحر إيجه، وفق هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (جيثا).

وأوضحت أن 6 مقاتلات من طراز "إف-16"، و2 من طراز "سي إن-235"، و6 مروحيات انتهكت أيضا قواعد الحركة الجوية 11 مرة خلال الرحلات الجوية.

وأجبرت الطلعات الجوية الطائرات اليونانية على الاشتراك في معارك وهمية 4 مرات، حسبما ذكرت هيئة الأركان اليونانية.

وأشارت إلى أن 4 من الطائرات التركية مسلحة، وفي جميع الحالات، تم التعرف على الطائرات العسكرية واعتراضها من قبل المقاتلات اليونانية، وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.

وفي غضون ذلك، تواصل اليونان تعزيز قدراتها الدفاعية، وتكثيف الدوريات على طول الحدود مع تركيا، في إطار الاستعدادات لمواجهة تحديات واستفزازات أنقرة في منطقة شرق المتوسط.

Advertisements

يأتي تعزيز الحدود أيضا وسط موجة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن تركيا كانت تسحب 40 دبابة من سوريا، وتنقلها إلى الحدود اليونانية التركية.

وخلال الأيام الأخيرة، تحول البحر المتوسط لساحة حرب تصريحات وتحركات عسكرية، ضمت أطرافا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا.

ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري بين اليونان وتركيا، حيث تجري الدولتان مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاطات.

وتتهم اليونان وقبرص نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا بمحاولة قرصنة مصادر واعدة للطاقة في مياههما الإقليمية.

ويساند المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي مواقف اليونان وقبرص، وسط مساعٍ لخفض التصعيد في المنطقة وتلويح بفرض عقوبات على أنقرة.