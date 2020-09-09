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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشيك تسجل 1164 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت جمهورية التشيك اليوم الأربعاء أعلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، حيث تم تسجيل 1164 حالة إصابة جديدة، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة.
وذكرت وزارة الصحة أن الرقم القياسي السابق للإصابات في يوم واحد كان حوالي 800.
وبذلك الرقم الجديد يرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى حوالي 9300.
وحتى الآن تم تسجيل 441 حالة وفاة متعلقة بالفيروس.
ووصفت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء القفزة الأخيرة في حالات الإصابة بأنها "تنذر بالخطر".
وفي الوقت نفسه، أصبح إرتداء أقنعة الوجه إجباريا في وسائل النقل العام وفي العاصمة براغ، وكذلك في المتاجر ومراكز التسوق.
غير أنه طبقا لعالم الأوبئة والمستشار الحكومي، رومان بريمولا، ستصبح تداعيات تلك الإجراءات واضحة بعد بضعة أسابيع فقط. وقال الخبير لصحيفة (برافو) "يجب أن نعمل لمنع زيادة متسارعة.
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