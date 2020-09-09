شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تدعو لحوار سياسي ليبي داخلي وترفض التدخلات الخارجية بالشؤون العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية إلى البدء في حوار سياسي داخلي، مجددة في الوقت نفسه موقفها الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.



تصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار مشاركته بأعمال الدورة العادية الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقد عبر الانترنت، على مستوى وزراء الخارجية

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