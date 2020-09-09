شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل 3307 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لفريق مكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا أن البلاد سجلت 3307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 203342 حالة.



وسُجلت 106 وفيات بالمرض في إندونيسيا أثناء الليل ليرتفع الإجمالي إلى 8336، وهي أعلى حصيلة وفيات بكورونا في جنوب شرق آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 3307 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.