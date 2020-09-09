شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات الدوحة.. تقرير يكشف جرائم تميم ضد إحدى سيدات العائلة الحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهاكات متواصلة يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه، والتي وصلت إلى الأسرة الحاكمة نتيجة لأنهم اعترضوا على سياسة تميم الفاشلة فى حكم البلاد، وقام النظام القطرى بسجن آلاف من أبناء شعبه، وانتهاكات حقوق السيدات.

صدر مؤخرا تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الانتهاكات التى طالت عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، وخرج العديد من أبناء هذه الأسرة ليفضح تميم ونظامه وما يقومون به من انتهاكات وقمع مستمر ضدهم ، الأمر الذى وصل إلى هروب وطرد العديد منهم خارج قطر.

وأضاف التقرير الذى رصد تسجيل لأحدى السيدات من العائلة الحاكمة بقطر والتى فضحت تميم بسجن الآلاف من أبناء الشعب القطري في السجون، إضافة إلى الرسوم والضرائب التى فرضت على أبناء الشعب القطري ضمن العديد من القرارات القمعية التى يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه .