شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تضرب جماعة الإخوان الإرهابية بعد ضبط محمود عزت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو عن آثار الضربة الأمنية التى تلقتها جماعة الإخوان مؤخرًا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي كان يمثل حلقة الوصل بين ما تبقى من الهيكل التنظيمي للجماعة ومصادر دعمها إقليميًا وعربيًا، والمسئول عن العمليات المسلحة داخل وادى النيل.

نقلت "إكسترا نيوز" فيديو نشره موقع "العربى الحديث" رصد تفاصيل الانشقاقات التي ضربت جماعة الإخوان والهزائم التي تمر بها الجماعة الإرهابية بعد القبض على محمود عزت.

وجاء القبض على محمود عزت، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، كضربة أمنية موجعة، عمّقت الخلافات المشتعلة بين الهياكل التنظيمية الإخوانية في الخارج.

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كما رصد التقرير سلسلة هزائم الإخوان المستمرة منذ 30 يونيو في عام 2013، حتى القبض على المرشد السابق محمود عزت، وزاد حدة الانقسام والصراع داخل الجماعة بين مكاتب التنظيم في تركيا ولندن، حول قيادة الجماعة والسيطرة علي مصادر التمويل.

كما أثر نجاح الأمن المصري في إسقاط العديد من شبكات التمويل الإخوانية ما زاد من فقدان الجماعة السيطرة، وإخضاعها لرقابة المؤسسات الرسمية وعلى رأسها لجنة حصر أموال الإخوان ما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للجماعة في الداخل وتعثر من في الخارج.

ومن جانب اخر،تناولت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، آثار الضربة الأمنية التى تلقتها جماعة الإخوان مؤخرا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان. وأكدت الدراسة، أنه مع مثول أكبر القيادات الإخوانية أمام القضاء المصرى، إلا أن أحد أهم العقول الاستراتيجية للتنظيم الإخوانى، كان خارج القضبان، وهو محمود عزت "المرشد العام" للجماعة، الذى وقع فى قبضة الأمن بعد 2555 يوما على فض اعتصام رابعة، حيث كان العقل المدبر للحملات الإعلامية التى استهدفت المجتمع والحكومة المصرية.

وكان حلقة الوصل بين ما تبقى من الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان ومصادر دعمها إقليميًا وغربيًا. والمسئول عن العمليات المسلحة داخل وادى النيل.