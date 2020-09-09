شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإخضاع المروجين لزواج المثليين لسلطة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بإخضاع المروجين لزواج المثليين فى مصر إلى سلطة القانون، مؤكدا أن هذه المطالب هدفها نشر وعى زائف ومغلوط وتطبيع هذه الأفكار داخل المجتمع.

وأشار طلعت، في بيان له اليوم، إلى أن إعلان فتيات أو شباب عن زواجهم من بعضهم البعض عبر الفيسبوك، هو مخطط خبيث يستهدف النيل من المجتمع المصرى حتى لو ثبت فيما بعد أن الحسابات التى أعلنت هذا الأمر مزيفة وغير حقيقية.

وأكد أن الحرب التى تتعرض لها مصر هى فى الأساس حرب ضد قيم المجتمع وثوابته، لذا فإن مواجهتها لابد أن تتم عبر سلطة القانون وبكل حزم وجدية.

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وأضاف جون طلعت: "لا يمكن التغاضى عن جريمة من عينة إعلان فتاتين زواجهما عبر الفيسبوك لمجرد أنه قد تبين لنا أن الحسابات مزيفة، فهذا أمر لا مجال فيه للهزل، بل لابد من تتبع أصحاب هذه الحسابات وملاحقتهم بالقانون".

وأشار إلي أن ظهور إعلانين فى توقيتات متزامنة عن زواج المثليين بين 2 من الفتيات من جهة و2 من الرجال من جهة أخرى، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، إنما هو جزء من مؤامرة ضد أخلاق وتكوين هذا المجتمع ولابد من ملاحقة المتورطين فيها.