رئيس الوزراء: 70% من المنازل التي تم إنشائها منذ 1985 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط ظهرت منذ السبعينيات، نتيجة التزايد السكاني الكبير وعدم قدرة الدولة على توفير سكن مناسب.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن

أغلب هذا البناء تم على الأراضي الزراعية على أطراف المدن أو داخل القرى ، مشيراً إلى ن

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الظروف الاقتصادية والسياسية جعلت الدولة تغض الطرف عن تصرفات المواطنين تجاه هذه الظاهرة، حيث

كان في بعض المناسبات وأيام الانتخابات تحديدا كان فيه قرارات توصيل مرافق، وبهذا تهيأ للجميع أن هذا حق مكتسب لبعض الناس

.وأكد دبولي أن البناء غير المخطط يمثل 50 % من كل المدن المصرية

منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2015 مثلت 70 % من حجم العمران، "يعني من كل 10 بيوت يوجد حوالي 7 منازل مخالفة".