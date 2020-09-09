بالأسماء.. تكريم أوائل الجمهورية بالتعليم المزدوج بمياه الشرب والصرف الصحي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنظام فصول التعليم والتدريب المزدوج، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
وقدم الداودي التهنئة للطلاب الأوائل مشيدًا بما حققوه من نجاح، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لجهودهم، موجهًا الشكر للقيادات التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية.
وشمل التكريم كل من الطلاب "عبدالله محمد، ومحمد أحمد، ومحمود محمد أبوالحمد" وجميعهم حققوا المركز الأول على مستوى الجمهورية.
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