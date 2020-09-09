موعد انتهاء التقديم لوظائف امانة جدة بالسعودية

استحوذت وظائف امانة جدة على اهتمام الكثيرون في السعودية، عقب إعلانها عن توفير 165 وظيفة شاغرة للرجال الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك في عدد من التخصصات، على أن يكون العمل بنظام التعاقد بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة.

وزادت معدلات البحث على أمانة جدة، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث العالمي جوجل

فيما أوضحت الأمانة مسميات الوظائف المطلوبةوعددها والتخصصات المتاحة بجانب شروط كل وظيفة منها سواء من حيث عدد سنوات الخبرة أو مستوى التعليم، وجاءت الوظائف كالتالي:

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الوظائف المتاحة بامانة جدة

. 120 وظيفة تخصص مراقب نظافة

. 20 وظيفة مشرف ميداني للنظافة

. 8 وظائف لمشرف ميداني للمرادم

. مدير عمليات المرادم

. 6 مشرفين آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية

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. وظيفيتين خبير بيئي

. وظيفتين محلل إحصائي

. وظيفتين مشغل برامج

. مهندس مدني

. مدير مشروع

. مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية

التقديم على وظائف أمانة جدة

يذكر أن امانة جدة فتحت باب التقديم للوظائف منذ يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 محرم 1442هـ/8 سبتمبر2020 ، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 محرم 1442هـ/ 10 سبتمبر 2020.