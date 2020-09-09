الفلبين تُسجل 3176 إصابة جديدة بكورونا



سجلت الفلبين 3176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 245 ألفاً و143 شخصا.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل

70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و986 حالة، مشيرة إلى أن 376 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 185 ألفا و554 شخصا حتى الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

