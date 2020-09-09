ذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالسلطنة بلغ 87 ألفاً و939 إصابة.
وأضافت الوزارة - وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن عدد الوفيات بلغ 751 حالة وفاة، في حين ارتفعت حالات الشفاء لتصل إلى 83115 بنسبة شفاء 94.5%.
وكانت قد قالت وكالة الأنباء
وقالت الوكالة "أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العُمانية: إجمالي إصابات كورونا بلغ 87 ألفاً و939 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.