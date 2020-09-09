الصحة العُمانية: إجمالي إصابات كورونا بلغ 87 ألفاً و939 حالة

ذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالسلطنة بلغ 87 ألفاً و939 إصابة.



وأضافت الوزارة - وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن عدد الوفيات بلغ 751 حالة وفاة، في حين ارتفعت حالات الشفاء لتصل إلى 83115 بنسبة شفاء 94.5%.



وكانت قد قالت وكالة الأنباء

العمانية الرسمية، ذكرت على تويتر، أن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، وهي الرحلات التي كانت قد أوقفتها في مارس في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وقالت الوكالة "أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.