لمُدة 48 ساعة.. إغلاق مخيم بالضفة الغربية للحد من تفشي كورونا

أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة يونس العاصي، قرارا بإغلاق مخيم الفارعة جنوب طوباس، للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف العاصي- في بيان له نشرته وكالة الأنباء

الفلسطينية /وفا/ اليوم الأربعاء- أنه بموجب القرار، يغلق المخيم بكافة مؤسساته، ومساجده والمحال التجارية مدة 48 ساعة؛ وذلك لأغراض التعقيم، والفحص، وكسر سلسلة عدوى الوباء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.