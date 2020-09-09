وزير الخارجية اللبناني يُعلن إصابته بكورونا

أُصيب وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، بفيروس كورونا المستجد، وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم الأربعاء – أن نتيجة الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر)

للوزير وهبه جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي كان قد أجراه أول من أمس تطلب إجراء تأكيد للفحص.

وأكد البيان أن وزير الخارجية شربل وهبه، يلتزم الحجر

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الصحي لمدة أسبوعين منذ صدور نتيجة فحص الـ بي سي آر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.