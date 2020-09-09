سجلت العاصمة اليابانية /طوكيو/ 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد تسجيلها 170 حالة أمس. وذكرت حكومة العاصمة - وفق ما أوردته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الأربعاء - أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في العاصمة ارتفعت إلى 22 ألفا و168 شخصا بعد تسجيل أحدث حصيلة يومية. فيروس كورونا في العاصمة ارتفعت إلى 22 ألفا و168 شخصا بعد تسجيل أحدث حصيلة يومية. Advertisements وقالت حكومة العاصمة إن عدد الحالات الحرجة من مرضى كورونا ارتفع إلى 24 حالة. حالة.

وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تُسجل 149 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.