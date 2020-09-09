ارتفاع إصابات كورونا لـ 137 ألف حالة في إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 137159 إصابة، حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينها 1040 حالة وفاة.
وجاء في بيان للوزارة أنه من بين مجمل المصابين بالفيروس هناك 454 شخصا وصفت حالتهم بالخطيرة، و143 مربوطين بجهاز التنفس الإصطناعي،و106996 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 29123 شخصا.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، في نشر 3 آلاف عنصر من قواتها، إلى جانب مئات الجنود، لتنفيذ قرار فرض حظر التجول الليلي في
وتشهد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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