التشيك تُسجل 1164 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 1164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - وفقا لراديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء - أن إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد بلغت 441 حالة، بينما مازال 234 شخصا يخضعون للعلاجبينهم 62 شخصا في حالة خطيرة.
يُذكر أن التشيك تشهد أعلى معدل لانتقال العدوى بين جيرانها، ما حدا بالحكومة إلى فرض إجراءات جديدة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المحلات التجارية ومراكز التسوق ووسائل النقل العام ومرافق الرعاية الصحية
كما سيتم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، إلزام الطلبة بارتداء أقنعة الوجه في المدارس، لكن ليس داخل الفصول الدراسية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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