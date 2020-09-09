كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، إصابة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

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وكانت السلطات الصحية بلبنان، أعلنت في وقت سابق تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 582 من المُقيمين، و6 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18953 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8581 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 5339، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 179 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.