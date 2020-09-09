“كلاسيكو” البطولة.. الوداد يواجه الجيش الملكي ضمن مؤجل الجولة الـ 22 من البطولة الاحترافية

يستضيف الجيش الملكي، نظيره الوداد البيضاوي في كلاسيكو البطولة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مولاي عبد الله، ضمن مؤجل الجولة الـ22 من عمر الدوري المغربي للمحترفين.

ويبحث فريق الوداد في تحقيق 3 نقاط، والانتصار في هذه المبارة، للإقتراب أكثر من غريمه الرجاء البيضاوي متصدر البطولة بـ 45 نقطة، فيما يسعى الجيش الملكي إلى تحقيق نتيجة إجابية وهو الذي لم يفز في آخر 5 جولات، ويسعى إلى استعادة نغمة الفوز، ومعها التقدم أكثر إلى مقدمة الترتيب.

ويحتل الوداد المركز الثالث في ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 40 نقطة من 21 مبارة، أما الجيش الملكي، فيأتي سابعا برصيد 34 نقطة، والذي لم يعرف طعم الفوز في آخر 7 مباريات له في الدوري.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة الكلاسيكو بني الجيش الملكي، والوداد بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، داخل صفوف فريق الوداد الرياضي.