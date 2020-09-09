سلطات بني ملال تقرر التخفيف من بعض إجراءات الحجر في المدينة

قررت السلطات الولائية في مدينة بني ملال، اليوم الأربعاء، التخفيف من التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للسيطرة، والحد من تفشي وباء كوفيد -19، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلال الشهر الماضي.

ومددت السلطات أوقات إغلاق المقاهي إلى غاية الثامنة مساء عوض السادسة مساء، فيما تم تحديد أوقات إغلاق محلات القرب في الثامنة مساء عوض السادسة مساء، بالإضافة إلى فتح محلات الحلاقة بعد الحصول بناء على رخصة تسلم من طرف السلطات المحلية، بعد إجراء المشتغلين لفحوصات تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر السماح بنقل عدد الزبناء يناسب الحمولة الأصلية (03 مقاعد) بالنسبة إلى الطاكسيات الصغيرة، بعدما تم تخفيضها في وقت سابق لمقعدين فقط.

في حين، تم الإبقاء على إغلاق الحمامات، وقاعات الألعاب، وملاعب القرب؛ وتحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في الثامنة مساء؛ وتحديد أوقات إغلاق المنتزهات، وفضاءات الترفيه، والتنزه، في السادسة مساء؛ وتحديد أوقات إغلاق الأسواق والسويقات الشعبية في الثانية بعد الزوال؛ والسماح بنقل عدد الركاب لايتجاوزعدد المقاعد المثبتة بحافلات النقل العمومي.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في بني ملال، أمس الثلاثاء، 160 حالة مؤكدة في جهة بني ملال خنيفرة، سجل منها إقليم بني ملال 60 إصابة جديدة، بينما توزعت باقي الإصابات 30 حالة في أزيلال، و18 إصابة بالفقيه بن صالح، و21 حالة في خنيفرة، و26 حالة في خريبكة.