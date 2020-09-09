حادث سير مأساوي يودي بحياة سائق دراجة هوائية نواحي الناظور

لفظ سائق دراجة هوائية، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير في الطريق الرابطة بين الناظور، والعروي، حيث دهسته سيارة كانت تسير بسرعة فائقة.
وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن السيارة المعنية فاجأت سائق دراجة بصدمة قوية من جهته الخلفية، ما أدى إلى وفاته على الفور، متأثرا بإصابة على مستوى الرأس، وكسور بليغة في مناطق متفرقة من جسده.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الحسني، فيما باشرت عناصر الشرطة إجراءاتها القانونية، من أجل ترتيب الجزاءات على سائق السيارة المعنية.
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