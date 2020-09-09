بعد وصوله إلى المراحل النهائية.. توقف تجارب أهم لقاحات كورونا بعد مرض أحد المتطوعين بها

أعلنت مجموعة “أسترازينيكا” للصناعات الدوائية، فجر اليوم الأربعاء، أنّها قررت طواعية تعليق التجارب السريرية، التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضد مرض كوفيد-19، طورته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض دون سبب واضح.

وقالت المجموعة ذاتها، في بيان لها، إنّه “في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضادّ لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وقد علّقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلّة”.

وتعمل شركة “أسترازينيكا” مع جامعة أكسفورد البريطانية على تطوير اللقاح، الذي بدأت اختبارات المرحلة المتأخرة عليه، الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع “ستات” الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة، التي تجرى في بريطانيا.

Advertisements

وأوقفت الشركة المذكورة طواعية التجارب على لقاح أكسفورد لمراجعة سلامة البيانات، والتحقق منها، ووصفت ذلك بأنه إجراء روتيني في مثل تلك التجارب.

وعلقت الأوساط الطبية آمالا كبيرة على لقاح جامعة أكسفورد في أن يكون أول لقاح يطرح في السوق، بعد نجاح اختبارات المرحلتين الأولى، والثانية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية “أورسولا فون دير لاين” قد أعلنت، في وقت سابق، عن إبرام اتفاقية أولية مع شركة “أسترازينيكا” للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح “أسترازينيكا” يعد الأبرز في العالم، والأكثر تقدما من حيث التطوير، ليحصل على ترخيص، ويصبح لقاحًا رسميًا للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.