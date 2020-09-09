مسؤول تربوي في الرباط يتحدث عن تفاصيل الدخول المدرسي ومشاكله- فيديو

قال محمد أيت وادف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، إن الدخول المدرسي لهذه السنة، جاء في سياق استثنائي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، حيث تم إشراك أولياء التلاميذ في إمكانية الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في جميع المستويات الدراسية.

وبخصوص انطلاقة الموسم الدراسي بمدينة الرباط، أشار المدير الإقليمي في حديث مع “اليوم 24″، إلى أنه تم في احترام صارم للتدابير الوقائية والاحترازية التي أوصت بها السلطات، ولا سيما تطهير المؤسسات التعليمية، واحترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية.

وأوضح المتحدث، أنه ستتم برمجة وتنظيم الجداول الزمنية والدروس الحضورية وعن بعد، على نحو يضمن تكافؤ الفرص، لجميع المتعلمين ويضمن سلامة وصحة الجميع.

وأشاد المدير الإقليمي بالمجهودات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة حاليا جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وارتفاع عدد الإصابات، من أجل الشروع في عملية التعلم وضمان الاستمرارية البيداغوجية لجميع المتعلمين في جميع المستويات، وذلك في ظروف آمنة ووفقا للمعايير الصحية التي تضعها السلطات المختصة.