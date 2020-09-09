مستشفيات الناصرة: 20 مصابا في قسمي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستدل من معطيات وزارة الصحة صباح اليوم، الأربعاء، أن 20 مصابا يرقدون للعلاج في قسمي كورونا بمستشفيين في مدينة الناصرة.

مستشفى الناصرة الإنجليزي

يرقد في مستشفى الناصرة الإنجليزي 10 أشخاص في قسم كورونا، 8 بحالة خطيرة ومصاب تحت التنفس الاصطناعي وآخر بحالة متوسطة.

ووفقا للوزارة أُجري 180 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة، لم يعرف بعد عدد النتائج الإيجابية.

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مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي)

يرقد في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 10 في قسم كورونا وصفت حالاتهم بين الخطيرة والمتوسطة. ولا يوجد مرضى تحت التنفس الاصطناعي. وأُجري 20 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة، 20% منها إيجابية.

1048وفاة بسبب كورونا في البلاد لغاية اليوم

وأفادت وزارة الصحة أن عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 139013 حتى الساعة 10:10 من صباح اليوم الأربعاء، بينهم 1048وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 472 وصفت حالتهم خطيرة و140 تحت التنفس الاصطناعي، و107599 تماثلوا للشفاء، علما أن عدد المرضى حاليا 30366.