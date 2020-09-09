شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 3176 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 3176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة.

وقالت الوزارة في تقرير إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 245143 إصابة رُصد نحو نصفها في الأيام الثلاثين الماضية فيما بلغت حصيلة الوفيات 3986 شخصا.

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