شكرا لقرائتكم خبر عن بحر الصين وكورونا على طاولة قمة "قادة آسيان" والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك خلال كلمته الافتتاحية: "بينما تستمر جائحة كوفيد19- في التفشى بطريقة معقدة، ومع استمرار معاناة شعوبنا واقتصادنا من تداعياتها، فإن المشهد الجغرافي السياسي والجغرافي الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، يشهد تقلبات متزايدة تضر بالسلام والاستقرار".
وشهدت القمة عبر الإنترنت، التي استضافتها فيتنام، أيضا مشاركة ممثلين من خارج جنوب شرق آسيا، وتحديدا كوريا الجنوبية وروسيا واليابان والهند وأستراليا، في المناقشات حول التهديدات التي تتعرض لها المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه: "تتعرض أدوار القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف لتحديات كبيرة".
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