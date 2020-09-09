شكرا لقرائتكم خبر عن 142 وفاة و5218 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18135 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و41 ألف حالة.
وتعافى 6409 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 856458 شخصا، فيما بقيت هناك 166414 حالة نشطة.
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