المغرب يكسر جمود كورونا ويفتح الحدود أمام زوار 17 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن البدء في رحلات للأجانب غير المقيمين في البلاد،والقادمين من دول لا تحتاج تأشيرة دخول، وهي 17 دولة، وذلك بعد إغلاق أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.



وقالت الخطوط المغربية فى تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر" تبلغكم الخطوط الملكية المغربية أنه بات من الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب و ذلك بالنسبة لمواطني البلدان التي لا تخضع لمتطلبات التأشيرة لدخول المغرب و الحاصلين على دعوة من شركة مغربية أو حجز بفندق"

وستسمح هذه الرحلات للأجانب الذين يملكون حجوزات فندقية من الدخول إلى المغرب، وذلك من 17 دولة، وهي الإمارات،فرنسا، بلجيكا ، ألمانيا ، هولندا ، المملكة المتحدة ، إسبانيا ، إيطاليا ، تركيا ، كندا ، الولايات المتحدة ، روسيا ، السعودية ، تونس ، السنغال ، ساحل العاج و موريتانيا .

وأكدت الشركة أن الفحوصات المخبرية المرتبطة بكورونا، ضرورية وشرط أساسي للدخول للبلاد.

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وحسب وسائل إعلام مغربية، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب،بطلب لوزارة الشؤون الخارجية، للسماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى المغرب، وهو ما تفاعلت معه الوزارة بالإيجاب، شريطة إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

وبدأ المغرب في صرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، وتكفل برواتب العاملين في القطاع إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة التي دفعت المغرب إلى إغلاق حدوده وفرض حجر صحي لمدة 4 أشهر، مع تجميد الأنشطة الاقتصادية.

وتشكل السياحة المغربية حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من أصل 3989، بنسبة إغلاق بلغت 87%، مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.