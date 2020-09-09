صحيفة: أرقام وإحصائيات الإمارات بشأن مكافحة كورونا في محط فخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، أن أرقام وإحصائيات الإمارات، فيما يتعلق بجهودها لمكافحة انتشار كورونا، هي محطة فخر أخرى تجسد جهود كوادرنا الطبية في خط الدفاع الأول، كما أنها تترجم تطور القطاع الصحي في الدولة من حيث توفر الكفاءات والمعدات والتجهيزات الطبية الحديثة التي جاءت حصيلة لتوجيهات القيادة الرشيدة، منذ عقود بوضع صحة المجتمع على رأس الأولويات.

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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، أن فحوص كورونا المخبرية وصلت إلى أكثر من 7.5 مليون فحص في أقل من ستة أشهر على وصول الوباء للدولة، وهذا يجعل الإمارات في صدارة دول العالم بأعداد الفحوص، كما أن نسبة الشفاء التي وصلت إلى 90% تعتبر من أعلى النسب العالمية، فيما لم تتجاوز وفيات الفيروس نسبة 0.5%، بسبب مستوى الرعاية الطبية المتميز للمصابين، واستخدام أحدث البروتوكولات العلاجية المقرة عالمياً.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن هذه الإنجازات مدعوون جميعاً، أفراداً ومؤسسات، للحفاظ عليها، من خلال دعم جهود الدولة في تطويق انتشار الفيروس، خاصة في ظل استمرار رصد تجاوزات وسلوك