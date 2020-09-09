شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية بالبرلمان تتضامن مع السودان وتشيد بموقف مصر فى تقديم المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، تضامنها الكامل مع دولة السودان الشقيقة في ظل ما تتعرض له من سيول وفيضانات تسببت في وفاة عشرات المواطنين، والعديد من المصابين، فضلا عن سقوط مئات المنازل والإنشاءات.

وقال النائب أحمد رسلان في بيان له اليوم، إن الألم الذي يتعرض له أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري، وهو خير شاهد ودليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد رسلان، استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان حتى تجاوز هذه المحنة الشديدة، لاسيما وأن للسودان حق الجوار والعروبة مع مصر، متابعا: "فضلا عن أنها إحدى الدول الإفريقية التي يربطنا بها مصير واحد". وفي السياق ذاته، أشاد أحمد رسلان، بالتحرك المصري العاجل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم كافة أشكال المساعدات لإنقاذ السودان من كبوته، قائلا: "ليس جديدا على مصر أن تقف هذا الموقف في مؤازرة أي دولة تتعرض لمثل هذه الكوارث".