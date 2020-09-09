شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف فضائح وفساد أسرة تميم بن حمد في العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح وشبهات بالجملة حول الأسرة الحاكمة في قطر، ما بين دعمها للإرهاب وتورط أخوة تميم بن حمد وأفراد من العائلة الحاكمة في جرائم تعذيب وفضائح جنسية.

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تقرير سابق بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، كشف عن فساد تنظيم الحمدين القطري وفضائحه في دول العالم، والتى كان آخرها فضيحة الأخ غير الشقيق لتميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

وأضاف التقرير، تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، وتورطه في العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه في تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.